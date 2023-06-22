Убийство случилось в мае прошлого года в общежитии на улице Белоконской, сообщили в Следкоме. Следствие собрало достаточно доказательств и установило, что у обвиняемого и его сожительницы

Убийство случилось в мае прошлого года в общежитии на улице Белоконской, сообщили в Следкоме. Следствие собрало достаточно доказательств и установило, что у обвиняемого и его сожительницы произошел конфликт. Дело в том, что последняя заняла у знакомых крупную сумму денег. В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанес 4 удара в шею, грудь и поясницу. Спустя