Во Владимире закрыли аварийную лестницу, которая ведет от железнодорожного вокзала в исторический...

Во Владимире закрыли аварийную лестницу, которая ведет от железнодорожного вокзала в исторический центр.Напомним, пешеходный путь пролегает от вокзала к Дмитриевскому собору. На лестнице уже появилось ограждение. Проход запрещен. Причиной стало аварийное состояние. В покрытии зияют дыры. Лестница представляет опасность. Новая прореха зияет на подходе к историческому ядру. Бетон под металлическим покрытием рассыпался в крошку, листы железа- уже ветхого- прогнулись и фактически "висят" над оврагом. Лестница, которая удачно "вписана" в рельеф Владимира- важный элемент туристической инфраструктуры. Теперь туристы вынуждены идти в обход.Напомним, лестницу латали полтора месяца назад. И вот новый провал. Как сообщили "Вестям" в мэрии, ремонтом займутся специалисты "Благоустройства". На работы потребуется около 10 дней.