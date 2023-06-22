Эпичные виртуальные сражения, живая музыка и исторические квесты. Все это и не только ждет владимирцев на предстоящем празднике День молодежи. Он пройдет 24 июня на Соборной площади. Гостей

Эпичные виртуальные сражения, живая музыка и исторические квесты. Все это и не только ждет владимирцев на предстоящем празднике День молодежи. Он пройдет 24 июня на Соборной площади. Гостей всех возрастов ждет насыщенная программа. В 16.30 стартует традиционный чемпионат ползунков. Участие в котором примут малыши от 6 месяцев до 3 лет. На чемпионат уже подано более