Мужчина погиб возле деревни Перово Вязниковского района.

Во Владимирской области из Клязьмы подняли тело утонувшего рыбака. Мужчина погиб возле деревни Перово Вязниковского района.Как сообщили в ГИМС, сигнал о пропавшем любителе рыбной ловли поступил ещё 12 июня. 62-летнего мужчину объявили в розыск. Рыбнадзор и спасатели прочесали 18 километров водной глади. Труп обнаружен 17 июня ниже по течению.Напомним, что это не первая трагедия на воде в текущем сезоне. В конце мая в Александровском районе двое пьяных студентов.