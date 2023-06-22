Во Владимирской области могли отравить двух спасенных рысят. Стало известно, что 20 и 27 мая в...

Во Владимирской области могли отравить двух спасенных рысят.Стало известно, что 20 и 27 мая в специализированном центре Киржачского центра охраны и изучения диких кошек скончались оба осиротевших рысенка, которых в конце апреля привезли сюда из Кировской области.- Животные к нам поступили 22 апреля, рассказала "Вестям" Елизавета Лукаревская, работник «Центра изучения и охраны диких кошек». - Обследование проводили 16 мая, так как наблюдали за их состоянием, поэтому не торопились. Тело первой рыси обнаружили в вольере 20 мая, 27 мая - умерла вторая рысь. Сейчас ждём результаты вскрытия, чтобы понять причину их смерти. Также будет проведена токсикологическая экспертиза: версию, что их кто-то мог отравить тоже должны проработать.Напомним, что главная миссия центра - оказать помощь взрослым особям рыси, которые пострадали от человека. По словам волонтёров, таким диким кошкам очень нужна физическая и поведенческая реабилитация. К примеру, среди подопечных есть животные, которых один из охотников несколько лет держал в тесных клетках.Фото: официальный телеграм-канал "Правительство Владимирской области"