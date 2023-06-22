Вирус выявлен в трупе чайки, найденной на берегу Оки в Муромском районе.

Во Владимирской области обнаружен третий очаг распространения птичьего гриппа. Вирус выявлен в трупе чайки, найденной на берегу Оки в Муромском районе.Как сообщили в Россельхознадзоре, заражённую птицу нашли вблизи Села Панфилово. У особи подтвердился грипп А подтипа Н5. За лето власти зарегистрировали ужеЖителей Владимирской области при обнаружении падежа птиц просят звонить по номерам: 8 (4922) 60-16-29, 8 (4922) 77-16-64, 8 (910) 180-08-68.Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, передающееся человеку, характеризуется острым лихорадочным синдромом, поражением лёгких и высокой летальностью.