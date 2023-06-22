Сайт hh.ru проанализировал 21 тысячу резюме.

Во Владимирской области опубликовали список наиболее востребованных профессий. Сайт hh.ru проанализировал 21 тысячу резюме.Практически каждый пятый владимирец ищет работу в сфере продаж и обслуживания. Порядка 15% - рабочие, 14% - сотрудники производственных предприятий. На четвёртом и пятом месте расположились категории «Домашний, обслуживающий персонал» - 13,9% соискателей и «Транспорт, логистика, перевозки» - более 12%.Меньше всего безработных оказалось среди спортсменов, специалистов салонов красоты и страховщиков. Они разместили на сайте менее 1% резюме.