Во Владимирской области отремонтируют поселковую поликлинику. Из областного бюджета на это...

Во Владимирской области отремонтируют поселковую поликлинику.Из областного бюджета на это выделено 1,25 млн рублей.Ремонт помещений начнется с рентгеновского кабинета в последних числах июня, сообщает пресс-служба правительства ВО.В физиотерапевтический кабинет уже закуплены и введены в эксплуатацию три новых аппарата:- ультразвуковой терапии - для лечения заболеваний кожи, внутренних органов, костно-мышечной и нервной системы;- многофункциональный аппарат для стимуляции и электротерапии - для лечения травм спинного мозга, периферических нервных окончаний;- для УВЧ-терапии - назначается при воспалениях кожного покрова в острой фазе, недугах подкожной клетчатки в особой стадии, острых и подострых заболеваниях внутренних органов, болезнях и травмах костной и мышечной систем, болезнях носа, уха, горла, гипертонии первой и второй стадий и др.Фото: пресс-служба правительства ВО.