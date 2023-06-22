Министр здравоохранения региона Артём Осипов посоветовал владимирцам сделать повторную прививку.

Во Владимирской области обострилась ситуация с распространением кори. Министр здравоохранения региона Артём Осипов посоветовал владимирцам сделать повторную прививку.Случаи заболевания участились в Александрове и западных районах. Еженедельно в больницу привозят по одному пациенту с диагнозом корь. Сейчас инфекционный корпус в Александрове закрыли под приём и изоляцию больных.«По статистике, именно двукратная вакцинация почти полностью защищает от возможности заболеть. Сейчас многие привиты однократно. Пожалуйста, обратите на это внимание, сходите на повторную иммунизацию», - призвал министр.Он также рассказал о случае, когда в Александрове беременную заразил брат, который заболел и отказался лечь в инфекционку. В результате женщину экстренно увезли в столицу, чтобы болезнь не повлияла на здоровье ребёнка.