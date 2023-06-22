В День памяти и скорби первые лица области и города возложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи в память о великом подвиге советского народа. Ровно 82 года назад, 22 июня 1941 года, началась

В День памяти и скорби первые лица области и города возложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи в память о великом подвиге советского народа. Ровно 82 года назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Она продолжалась 1418 дней и унесла жизни миллионов советских граждан. В этот день на воинском мемориале Князь-Владимирского кладбища