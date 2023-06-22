Чтобы наказывать нарушителей, местные власти должны заключить договоры с полицией.

Правительство Владимирской области до конца года разработает меры по защите людей от соседского и уличного шума. Губернатор должен доложить в комиссию при правительстве РФ о профилактике подобных правонарушений.Нормы о защите тишине и покоя прописаны почти во всех субъектах страны, но для того, чтобы наказывать нарушителей, местные власти должны заключить договоры с полицией. В 58 субъектах такие соглашения уже подписаны, остальным рекомендовано это сделать.Также местным властям посоветовали принять законы, предусматривающие ответственность за нарушение тишины и покоя днём.Напомним, что в последний раз