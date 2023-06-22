Во Владимирской области врачи провели первые операции с использованием ангиографа. Врачи...

Во Владимирской области врачи провели первые операции с использованием ангиографа.Врачи регионального сосудистого центра на базе Александровской районной больницы провели первые операции с использованием ангиографа. У двоих пациентов во время исследования обнаружены сосудистые поражения.Женщине показано аортокоронарное шунтирование, она отправлена на консультацию в Москву. Мужчине в сосуды установили специальный баллон, установили стенты с лекарственным покрытием. Операции прошли успешно, пациенты находятся под наблюдением медиков. Ангиография - современный метод диагностики сердечно-соудистых патологий. Рентгенологическое исследование проводят с использованием контрастного раствора. В ближайшее время такие операции станут доступны жителям Кольчугино и Киржача.