Во Владимирской области выясняются причины гибели двух спасенных рысят. Стало известно, что 20 и...

Во Владимирской области выясняются причины гибели двух спасенных рысят.Стало известно, что 20 и 27 мая в специализированном центре Киржачского центра охраны и изучения диких кошек скончались оба осиротевших рысенка, которых в конце апреля привезли сюда из Кировской области.Сейчас ждут результаты вскрытия и токсикологическую экспертизу для исключения версии об отравлении, сообщает https://vladimir.tsargrad.tv.Напомним, что главная миссия центра - оказать помощь взрослым особям рыси, которые пострадали от человека. По словам волонтёров, таким диким кошкам очень нужна физическая и поведенческая реабилитация. К примеру, среди подопечных есть животные, которых один из охотников несколько лет держал в тесных клетках.Фото: официальный телеграм-канал "Правительство Владимирской области"