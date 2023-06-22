Во Владимирском госуниверситете стартовал прием документов на очную форму обучения. Абитуриенты...

Во Владимирском госуниверситете стартовал прием документов на очную форму обучения.Абитуриенты могут прийти лично или подать заявление с помощью электронных сервисов. Работу приемной комиссии оценил ректор ВлГУ Анзор Саралидзе.- Документы долго оформлять, как удобно?- Быстро и удобно. Хорошо.- Тоже желаю успехов и удачи.- Спасибо большое.Абитуриенты выбирают Владимирский госуниверситет по многим причинам. Самый широкий в регионе перечень программ подготовки по всем уровням образования, более 2000 бюджетных мест, практика у ведущих работодателей, яркая студенческая жизнь. Абитуриентка Анастасия Петросова с выбором определилась сразу.Анастасия Петросова, абитуриентка:- Я собираюсь поступать на гостиничное дело так как я в школе закончила туризм. Я считаю, что это сейчас перспективно так как у нас развивается внутренний туризм.На обучение во Владимирский госуниверситет приезжают студенты со всей России. Всем иногородним студентам очной формы предоставляется комфортное общежитие. Заселиться сюда можно и на время вступительных испытаний. А сейчас главный вопрос — как подать документы. Способов несколько.Татьяна Козлова, ответственный секретарь приемной комиссии ВлГУ:- Традиционные способы- это прийти лично в приемную комиссию, подать документы через личный кабинет абитуриента на сайте приемной комиссии, ну и сейчас, что у нас самое популярное, да, это подача документов через суперсервис, через госуслуги.При поступлении абитуриентам понадобятся: документ об образовании, паспорт и СНИЛС.Варвара Рожкова, студентка 1 курса ВлГУ:- Вот этот справочник для тех кто поступает после школы, то есть сдает ЕГЭ после 11 класса, здесь все баллы ЕГЭ, средний бал по 2022 году, вот проходные баллы, а это для тех кто закончил колледж, то есть у кого уже есть образование, но кто хочет получить высшее.Для некоторых направлений может потребоваться медсправка. А если у абитуриента есть льготы или индивидуальные достижения — их нужно подтвердить документально. При поступлении на целевое обучение понадобится соответствующий договор.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- Тут у нас работает целая команда в рамках приемной комиссии, мы конечно подскажем, поможем и поддержим наших будущих студентов, определиться с профессией. Они могут прийти вместе с родителями с близкими или с родственниками, тут никаких проблем не будет. Я даже готов лично принимать участие в консультации ниших будущих студентов.Адрес приемной комиссии: г.Владимир, ул. Горького д. 87. Телефон: 8 (4922) 477-774 с 9.00 до 18.00, с понедельника по субботу.Для ответов на вопросы, связанные с поступлением в вуз, работает горячая линия.Александр Сыпченко, Андрей Беляков Вести-Владимир