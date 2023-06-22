Заведующая туберкулезным кабинетом кольчугинской ЦРБ незаконно похитила почти два миллиона рублей из бюджета учреждения. Женщина хитро вписывала в документы работу, которую на самом деле

Заведующая туберкулезным кабинетом кольчугинской ЦРБ незаконно похитила почти два миллиона рублей из бюджета учреждения. Женщина хитро вписывала в документы работу, которую на самом деле не выполняла, а также требовала денежную компенсацию за выполнение своих же обязанностей. То есть, помимо заработной платы, врач получала незаконные выплаты. В общей сумме она незаконно завладела 1,8 млн рублей. Естественно,