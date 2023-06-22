Ей грозит реальный срок.

В Кольчугино завели уголовное дело на врача-фтизиатра. Об этом рассказали в прокуратуре.Заведующая туберкулезным кабинетом Кольчугинской ЦРБ писала главному врачу служебки о начислении ей компенсаций за работу, которую она фактически не выполняла. Начальник выпалачивал подчинённой премии. Таким образом злоумышленница получила более 1, 8 млн рублей.В один из дней в больницу наведались прокуроры. Проверка вскрыла указанные нарушения. В результате полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.