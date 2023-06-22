Ольга Бузова рассказала, как ей удается многое успевать и добиваться высот.

Ольга Бузова рассказала, как ей удается многое успевать и добиваться высот.Добрая половина России, если не больше, наверняка гадают над феноменом успешности Ольги Бузовой. Простая девушка из спального района Санкт-Петербурга превратилась в телеведущую, певицу, модельера и ролевую модель для тех, кто хочет смотреть на столицу с уличных баннеров.Вместо того, чтобы держать все в тайне, Бузова поделилась секретом своей успешности с журналистами . Оказывается, все, чем занимается блондинка, она делает по велению сердца. Особенно, если дело касается ведения соцсетей."Я не думаю. Я просто делаю", – призналась Ольга Бузова.Ну а голову она включает только тогда, когда дело касается ее карьеры: контрактов, организации выступлений и прочих бизнес-проектов. А в остальном ею руководят эмоции. Впрочем, считает Ольга, именно это и есть ключ к легкой жизни."Самый простой путь — это жить по сердцу и по совести", – поделилась своими мыслями Ольга Бузова.Именно по этой причине, убеждена она, и не нужно задумываться о своем имидже. Главное, считает певица, выражать свои эмоции, а также делать добрые поступки. Ольга Бузова, например, много занимается благотворительностью, о чем не стесняется рассказывать в социальных сетях.