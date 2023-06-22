Жителей и гостей Владимира приглашают принять участие в акции Свеча памяти. Сегодня в России -...

Жителей и гостей Владимира приглашают принять участие в акции "Свеча памяти".Сегодня в России - День памяти и скорби. 82-ая годовщина начала Великой Отечественной Войны. В те страшные годы на фронт ушли около трехсот тысяч владимирцев. Каждый второй не вернулся домой. Этим утром память павших почтили на Князь-Владимирском кладбище во Владимире. Своих героев вспоминают в каждом уголке страны. Традиционной стала акция "Свеча памяти " и в Судогде . Сегодня жители города соберутся у памятника победы.У памятной стеллы до позднего вечера будут звучать песни военных лет, выступят с воспоминаниями ветераны и дети войны. Акция свеча памяти уже много лет находит живой отклик в сердцах судогодцев. Несмотря на поздний вечер, почтить память героев приходят десятки горожан. Акция стала большой семейной традицией . В этот июньский вечер вновь зажгутся свечи. Горожане смогут написать поминальные записки и почтить память погибших минутой молчания. В этом году судогодцы будут вспоминать и современных героев, участников СВО.Организаторы приглашают всех жителей и гостей города принять участие в акции Свеча памяти.Начало в 21.00.