Когда жителям Владимирской области ждать «лето в зените»? Синоптики Гидрометцентра России уверены,...

Когда жителям Владимирской области ждать «лето в зените»?Синоптики Гидрометцентра России уверены, что долгосрочные прогнозы делать «чревато». Да и на 100% предугадать, каким будет июль, - невозможно «досрочно».Правда, независимые метеорологи с этим не согласны. И публикуют свои прогнозы.Например, в сети появилась информация от независимого (и набирающего популярность) метеоролога Виталия Стальнова.По последней информации, в начале июля в Центральной России вновь прогнозируются кратковременные дожди и грозы, днём будет держаться температура в районе 22… 24 градусов тепла.К середине июля придёт жара, ожидается +26...+31°С. Далее нас удивит (или "не удивит") неустойчивая погода.В середине третьей декады июля сохранится переменная облачность, прогнозируются сильные грозы.Завершится июль теплой погодой без осадков. Владимирцы могут рассчитывать на +30°С. Проверим?Что касается ближайшего прогноза погоды, то завтра — 23 июня во Владимире (и во Владимирской области) днём воздух прогреется до +21°С.Ожидается переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление — 743 мм ртутного столба. Влажность — 54%. Ветер — северо-западный, до трех метров в секунду.Ночью температура опустится до +9...11°С.Народный прогноз погоды на 23 июля:«Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье – к жаре»;«Стебли картофеля высоко подняты – к солнечной погоде, поникли – к дождю»;«Радуга в первой половине дня – к сильному ветру днём и вечером».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений