Куда владимирцы могут сообщить об автохламе во дворах? Владимирцам напоминают, что в областном...

Куда владимирцы могут сообщить об автохламе во дворах?Владимирцам напоминают, что в областном центре ведется работа по эвакуации брошенных и разукомплектованных транспортных средств на специализированную стоянку для временного хранения.Важно: Порядокпроведения этих работ определен постановлением администрации города Владимира № 5111 от 28 декабря 2023 года.Жители Владимира могут сообщить в «Центр управления городскими дорогами» («ЦУГД») о брошенных и разукомплектованных транспортных средствах в мессенджерах Telegram и WhatsApp по номеру: +7 (930) 033-11-83.Необходимо разместить фото транспортного средства с указанием адреса, по которому оно расположено.Полученную от жителей информацию «ЦУГД» передаст в районные комиссии для установления законных владельцев БРТС, ведения реестра и учетных дел, а также признания транспортных средств бесхозными.На заметку:Порядок удаления с улиц Владимира бесхозных и разукомплектованных транспортных средств относится только к автомобилям, расположенным на муниципальной территории. Для удаления бесхозных машин с придомовых территорий жителям необходимо обращаться в свои управляющие организации.Фото: Архив ГТРК «Владимир»Смотрите и читайте также:Во Владимире автохлам будут перемещать на спецстоянку