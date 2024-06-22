Патриотический проект Zемляки продолжает владимирский филиал фонда Защитники Отечества Он...

Патриотический проект "Zемляки" продолжает владимирский филиал фонда "Защитники Отечества"Он реализуется благодаря поддержке правительства Владимирской области. С помощью проекта семьи участников и ветеранов специальной военной операции могут оценить историческое наследие родного края.Проект "Zемляки" знакомит с именами знаменитых уроженцев владимирской земли. Так, подопечные фонда уже побывали в Коврове - городе воинской славы. Организовать тур помогла администрация города при содействии центра военно-патриотического воспитания "Авангард".Участники проекта посетили мемориальный дом-музей Василия Дегтярёва - выдающегося конструктора-оружейника, историко-краеведческий музей Ковровского района, музей оружейной славы, побывали в парке "Патриот", возложили цветы к памятникам героев- земляков.Следующий тур участники проекта совершат в Муром - на родину былинного богатыря Ильи Муромца.