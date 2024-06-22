Сегодня владимирцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне
22 июня 1941 года...
Сегодня владимирцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне
22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз.
Владимирцы по традиции ранним утром собрались у мемориала Вечного огня на площади Победы.
Вечный огонь дополнили свечи. Акция так и называется «Свеча памяти».
Вместе со всей страной люди разных возрастов и рангов замерли в Минуте молчания, вспоминая о почти 27 миллионах советских граждан, жизни которых унесла Великая Отечественная война.
Владимирская земля была тыловой, принимала раненых и беженцев, снабжала фронт оружием и продовольствием, здесь формировались воинские части.
“… Владимирская земля быстро стала прифронтовой – враг подступил к Москве. Первая дивизия отбыла из Владимира уже 25 июня. За 4 года войны сражаться за Родину отправились почти 300 тысяч наших земляков. Этого хватило бы на создание целого фронта. В бой шли даже девушки – было сформировано 8 женских рот. Половина владимирских воинов не вернулась домой…” - ранним утром написал в своих официальных соцсетях губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Из числа жителей Владимира воевали 24 724 человека, почти каждый второй из них - 10 861 человек - не пришел с фронта.
Фото: Фёдор Лалакин, ГТРК «Владимир»