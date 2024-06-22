Спустя три месяца после теракта в Подмосковье, жители Владимирской области вспоминают погибших и выживших земляков.

Спустя три месяца после теракта в Подмосковье, жители Владимирской области вспоминают погибших и выживших земляков. С подробностями — vladaif.ru.«Вызовите скорую. Мы задыхаемся».Это были последние слова нашего земляка 51-летнего Игоря Фигурина, уроженца посёлка Городищи Петушинского района, который вместе с семьей и друзьями пришёл на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл».Ровно три месяца назад, 22 марта они приехали в Красногорск, чтобы отдохнуть. Однако, страшная трагедия — чудовищный теракт «занёс» имена членов этой семьи — Игоря, его 48-летней супруги Анны и 16-летней дочери Златы в смертный список.Семью в посёлке уважалиАннуа как и супруг, родилась на Владимирщине. Знакомые вспоминают её как спокойного и скромного человека. Воспитывали Аню мать, которая после выхода на пенсию вступила в Союз ветеранов, и отец, который трудился токарем.— В то время было поколение шебутных детей. Аня — не из таких. Когда выросла, выучилась на юриста, — говорили о женщине местные жители.Игорь же, наоборот, был человеком ярким. Как вспоминает брат погибшего Николай, мама в нём души не чаяла, знала, что он добьётся успеха.— Ребята познакомились на работе. Поженились. У них всё в дом, в семью. Никогда не ругались. Очень тихие и вежливые были. Их все в посёлке уважали, — вспоминает их знакомая Татьяна.После свадьбы пара перебралась в Москву, где у Фигуриных родилась Злата.Девочка увлекалась искусством: ходила в музыкальную и художественную школы. Девочка даже выступала на Красной площади.Почему «Пикник»?Фанатами группы Фигурины не были. Рок слушали родственники Анны, приехавшие погостить из Оренбурга. Поэтому-то и решили сходить все вместе вдевятером — хороший повод провести время с семьей. Через пару часов из девяти человек в живых остались только шесть... Погибли именно Фигурины, став единственной семьей из Владимирской области, чью жизнь унёс теракт.Ходили по рядам, стреляли во всехСначала компания планировала поехать на концерт «Пикника» во Владимир. Однако билеты быстро раскупили. Поэтому решили собраться в Москве.— Аня, Игорь и Злата зашли в зал через одну дверь. Остальная часть компании — хотела пройти через другую, но не успели... Раздались выстрелы. Паша, брат Ани, видел террориста метрах в 10 от себя. Но ему повезло остаться незамеченным. Ходили по рядам, стреляли во всех. Сначала Фигурины под кресла спряталась, как и остальные. Но потом поняли, что не вариант. Все побежали в туалет, — поделилась родственница Татьяна.Оставшаяся часть компании успела выбежать из «Крокуса».— Вылезли грязные, рваные. Начали искать Аню, Игоря и Злату. Не нашли. Начали подбегать к каретам «скорой». Везде о Фигуриных спрашивали. И тут поднимают глаза и видят, как из концертного зала летит пепел. Тут все поняли, что к чему, — вспоминает женщина.В 20.18 террористы покинули здание. Спустя три минуты Игорь позвонил друзьям. Это был его последний звонок.— Вызовите скорую. Мы задыхаемся, — сказал он, и связь прервалась.Все три тела наши в туалетеКак рассказал друг семьи Максим, только через сутки имена Анны и Игоря удалось найти в списках погибших. А вот о Злате не было известно ничего. Близкие и друзья девочки несколько дней обзванивали морги и больницы, мониторили списки пострадавших и тех, кого нет в живых, распространяли ориентировки, но безуспешно. Надежда на то, что девочке удалось как-то выбраться и выжить, таяли с каждым часом.Все три тела, Игоря, Анны и Златы, нашли в туалете. Трупы не были обгоревшими, но все — в саже.Сначала опознали взрослых — у них с собой были документы. Злата первое время числилась в списках пропавших без вести. Однако вскоре её гибель подтвердилась.По словам Николая Фигурина, Злата была единственным ребёнком в семье, училась на отлично и хотела стать врачом. Их семья была крепкой, родители любили друг друга и делали всё, чтобы дочь выросла достойным человеком.— Мне 55 лет, я побывал на СВО, за свою жизнь видел достаточно и, как мне казалось, не сломался. Но тогда я в отчаянии просил Бога: "Забери меня! Пусть это будет ошибка — как угодно! Оставь племянницу — хоть одного человека в этой семье!" Но нет никого больше, — скорбит Николай.В память о Злате в двух московских учебных учреждениях, которые посещала девочка, открыли стихийные мемориалы, сообщили в образовательных организациях.Одна из фотографий находится в детской музыкальной школе № 68 имени Щедрина в Москве. Второй мемориал — в детской художественной школе им. Врубеля.Малая родина30 марта в пос. Городищи Владимирской области семью Фигуриных похоронили. Местные жители простились с Игорем, Анной и их 16-летней дочкой Златой. Она погибла за месяц до своего 17-летия...Хотя девочка была урождённой москвичкой, в последний путь школьницу провожали на малой родине родителей.«Приехал поддержать близких Фигуриных и проститься с Анной, Игорем и Златой. Так сделали и многие жители посёлка Городищи», — написал он на своей странице в соцсетях глава районной администрации Александр Курбатов.К главе присоединились односельчане погибших, которые до сих пор под постом оставляют слова соболезнования и скорбят о жертвах трагедии в Крокусе ...Счастливые случайности55-летний машинист из Мурома Игорь Гришин стал одним из тех счастливчиков, которым удалось благополучно выбраться из «мясорубки» «Крокус Сити Холла».История его спасения от массового расстрела террористами зрителей, собравшихся на концерт группы «Пикник», облетела не только областные, но и федеральные СМИ.Как рассказывал мужчина, первые выстрелы прозвучали за пять минут до начала действа и многие сначала приняли эти звуки за начало шоу-программу. Но когда стали падать люди, появилась кровь и загорелась кулиса, сомнений, что происходящее — страшная реальность, не осталось. Игорь вместе с другом Дмитрием стали пробираться к выходу и только счастливый случай вынес их не к центральному входу, где бежавших встречал расстрел в упор автоматными очередями, а к запасному. Счастливых случайностей в этот вечер для Игоря Гришина и его друга Дмитрия было много. Удалось близко припарковать машину, беспрепятственно до неё добраться и выскочить с территории «Крокуса» до того, как его оцепили спецслужбы.Удачей муромлян воспользовалась одна девушка, которая прибилась к ним по «дороге спасения». Друзья довезли ее до ближайшей станции метро.«Не снится. Я успокоился»Пережить такое — как заново родиться. Спусти три месяца после трагедии в «Крокусе» «АиФ» связался с Игорем.— Я уже все рассказал. Снится ли мне тот день? Нет, не снится! Я успокоился и больше разговаривать на эту тему не хочу, — заявил собеседник.По словам Игоря Гришина, с людьми, которые в тот день оказались в концертном зале, он не общается. За исключением пожилой женщины из Подмосковья, которая потреля в той трагедии веука.— Она связалась со мной, сказала, что на одном из снимков, опубликованных в СМИ, узнала своего внука. Но я ничем ей помочь не смог — мальчик сидел на несколько рядов выше меня.А ещё Игорь признался: несмотря на то, что ему пришлось пережить, на концерты он ходить не перестанет. И на выступлении группы «Пикник» всё-таки побывал.