В Александровском районе зафиксированы нарушения в области безопасного обращения с пестицидами. Об...

В Александровском районе зафиксированы нарушения в области безопасного обращения с пестицидами.Об этом информирует пресс-служба Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.В мае 2024 года была проведена плановая проверка в отношении сельхозпредприятия, осуществляющего деятельность на территории Александровского района (нашего региона).В процессе было установлено, что юридическое лицо нарушило обязательные требования, установленные законодательством РФ, а именно: допускает не внесение сведений в Федеральную государственную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн»), а также не доводит до населения через СМИ информацию о проведении работ по применению пестицидов.Данные факты свидетельствуют о нарушении обязательных требований («О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»; «Предотвращение отравления пчел пестицидами и агрохимикатами»).В отношении юридического лица (в июне 2024 года) Управлением Россельхознадзора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.3 КоАП РФ.Кроме того, хозяйствующему субъекту выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое взято ведомством на контроль.Фото: Fusionbrain (Kadinsky), платформа для генерации изображений