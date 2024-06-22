В Киржачском районе замечены краснокнижные белые аисты Красивыми кадрами поделилось сообщество...

В Киржачском районе замечены краснокнижные белые аистыКрасивыми кадрами поделилось сообщество "Природа Владимирской области". Белый аист расхаживает по поляне с цветущими люпинами рядом с березовой рощей. Его удалось запечатлеть Ларисе Даниловой.Сделать фото этой редкой птицы - большая удача. Белый аист занесён в Красную Книгу Владимирской области. Рост птицы - 125 сантиметров, а размах крыльев может достигать 2 метров. Средняя продолжительность жизни - 20 лет.