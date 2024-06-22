В ходе трёх проверок качества зерна и семян обнаружили ряд нарушений.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Владимирскому региону, инспектор отдела фитосанитарного надзора провёл три проверки качества в начале лета 2024 года. Было установлено, что более 30 сортов семян овощей и саженцев плодово-ягодных культур не включены в Госреестр.Факт отсутствия документации в реестре свидетельствует об отсутствии прохождения испытаний. Управление надзорного ведомства направило три предостережения соответствующим организациям и лицам.