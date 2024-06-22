Владимирцы могут поучаствовать в конкурсе чтецов, посвященному Павлу Булыгину Владимирцев...

Владимирцы могут поучаствовать в конкурсе чтецов, посвященному Павлу БулыгинуВладимирцев приглашают к участию в конкурсе чтецов, посвященному памяти поэта и уроженца Гороховецкого уезда Павла Булыгина. Организатор - современный культурный центр имени Булыгина.Тема "Мне пальмы не нужны. Верни меня России, Боже".Для участия в конкурсе нужно записать видеоролик до пяти минут на стихи Булыгина. Лучших чтецов наградят 12 июля.Также в этот день будет презентована книга, посвященная Павлу и Петру Булыгинам - сыну и отцу.Автор книги - внучатый племянник Павла Булыгина, московский журналист и писатель Николай Модестов.