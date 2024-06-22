Владимирская область получит 1,5 миллиарда рублей на дорожный ремонт
Во Владимире продолжается...
Владимирская область получит 1,5 миллиарда рублей на дорожный ремонт
Во Владимире продолжается масштабный дорожный ремонт. Привести в порядок планируется 9 объектов в Октябрьском, Ленинском, Фрунзенском районах областного центра, а также в микрорайонах Заклязьминский, Лунево и Коммунар.
Сейчас идет ремонт дороги на проспекте Ленина. Уже выполнены работы по фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия.
А всего этим летом Владимирская область по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" получит на реконструкцию дорог 1,5 миллиарда рублей из Федерального бюджета.
Планируется отремонтировать 25 региональных дорог и 26 местных.