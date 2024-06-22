Владимирская область получит 1,5 миллиарда рублей на дорожный ремонт Во Владимире продолжается...

Владимирская область получит 1,5 миллиарда рублей на дорожный ремонтВо Владимире продолжается масштабный дорожный ремонт. Привести в порядок планируется 9 объектов в Октябрьском, Ленинском, Фрунзенском районах областного центра, а также в микрорайонах Заклязьминский, Лунево и Коммунар.Сейчас идет ремонт дороги на проспекте Ленина. Уже выполнены работы по фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия.А всего этим летом Владимирская область по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" получит на реконструкцию дорог 1,5 миллиарда рублей из Федерального бюджета.Планируется отремонтировать 25 региональных дорог и 26 местных.