Владимирская область получит 425 миллионов рублей на модернизацию коммунальной...

Владимирская область получит 425 миллионов рублей на модернизацию коммунальной инфраструктурыПочти 425 миллионов рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры выделены Владимирской области из федеральной казны.Как отмечают в Министерстве ЖКХ региона, в планах этого года - реконструкция почти семнадцати километров сетей теплоснабжения, пяти километров водопроводных сетей, почти трёх километров сетей водоотведения во Владимире, Коврове, Суздале, Карабанове, а также в Александровском и Кольчугинском районах.Уже приводятся в нормативное состояние инженерные сети в Суздале и Коврове.А во Владимире активно ведётся строительство сетей водоснабжения и водоотведения на улицах Горького, Белоконской, Мира, Студенческой, проспекте Строителей.Работы будут завершены до начала отопительного сезона.