Владимирский академический театр драмы готовит спектакль, посвященный Владимиру Солоухину В год...

Владимирский академический театр драмы готовит спектакль, посвященный Владимиру СолоухинуВ год столетия Владимира Солоухина премьеру, посвященную "певцу владимирского края", готовит Владимирский академический театр драмы.Черно-белыми кадрами с репетиции театр поделился на своей официальной странице.Спектакль "Черные доски" ставит режиссер Владимир Кузнецов. До этого момента постановок по произведениям Солоухина на сцене Владимирского академического театра не было.В огромном наследии писателя особое место занимает автобиографическая проза, в которой автор осмысляет историю России двадцатого столетия."Черные доски"- название одного из произведений Солоухина. Премьера - уже 29 и 30 июня.