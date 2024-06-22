Владимирский академический театр драмы готовит спектакль, посвященный Владимиру Солоухину
В год...
Владимирский академический театр драмы готовит спектакль, посвященный Владимиру Солоухину
В год столетия Владимира Солоухина премьеру, посвященную "певцу владимирского края", готовит Владимирский академический театр драмы.
Черно-белыми кадрами с репетиции театр поделился на своей официальной странице.
Спектакль "Черные доски" ставит режиссер Владимир Кузнецов. До этого момента постановок по произведениям Солоухина на сцене Владимирского академического театра не было.
В огромном наследии писателя особое место занимает автобиографическая проза, в которой автор осмысляет историю России двадцатого столетия.
"Черные доски"- название одного из произведений Солоухина. Премьера - уже 29 и 30 июня.