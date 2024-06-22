Владимирской вишней со стеклянными ягодами можно полюбоваться на ВДНХ. Собрались на отдых в...

Владимирской вишней со стеклянными ягодами можно полюбоваться на ВДНХ.Собрались на отдых в столицу? Загляните на ВДНХ! Как сообщают в пресс-службе Правительства Владимирской области, на выставке «Россия» можно прогуляться по неповторимому саду с растениями из разных уголков нашей страны, который был организован в рамках фестиваля «Будущее в цветах».Владимирская область представляет на выставке владимирскую вишню. Правда, не совсем обычную. Деревья украшают стеклянные ягоды, изготовленные мастерами из города Гусь-Хрустального.«… Вишня попала во Владимир в 16 веке вместе со странствующими монахами из Византии. Невиданное на Руси дерево было редкой диковинкой. Благодаря заботе и уходу местных жителей, это растение стало одним из символов Владимира. Вкус владимирской вишни был настолько хорош, что её поставляли к царскому и патриаршему столам. Владимирцы вплотную занялись выведением разных сортов...» - напоминают в пресс-службе Правительства Владимирской области.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области