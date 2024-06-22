Во Владимирской области через интернет продавали несуществующие семена овощей и плодово-ягодных...

Во Владимирской области через интернет продавали несуществующие семена овощей и плодово-ягодных культурВ начале июня (2024 года) государственным инспектором отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна было проведено 3 контрольно-надзорных мероприятия.Об этом информируют в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской области.Как итог: более 30 сортов семян овощных культур и саженцев плодово — ягодных культур, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, было в свободной продаже.Например: томаты сортов «Де Барао красный», «Семен безголовый», «Фаршировочный тигровый»; морковь - «Санькина любовь», «Ранняя Нантская», «Форто», «Нантская королевская»; перец - «Для фарширования»; яблоня - «Зимняя красавица», «Зорка», «Китайка Керр» и пр.; груша - «Завея» и «Кокинская».Документы, подтверждающие сортовые и посевные качества, продавцами на сайтах (агромаркет.рус; http:michsad.ru, семена33.рф) также не были представлены.Отсутствие сортов в Госреестре свидетельствует о том, что семенной материал не прошел необходимые испытания.Владимирцам напоминают: реализация семян без подтверждающих документов не допускается, будьте внимательные при покупке товара.По итогам проведенных мероприятий Управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям объявлено 3 предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений