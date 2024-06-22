Во Владимирской области по региональной программе «Благодвор» благоустроят 710 территорий. По...

Во Владимирской области по региональной программе «Благодвор» благоустроят 710 территорий.По решению Губернатора Александра Авдеева из областного бюджета выделены 1,5 млрд рублей на благоустройство дворовых и прилегающих территорий по региональному проекту «Благоустроенный двор».Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.В регионе запланированы работы по благоустройству 710 территорий: 394 дворовых и 316 прилегающих.Субсидии предоставлены муниципальным образованиям с численностью населения свыше 1 тысячи человек, и в которых насчитывается более 15 многоквартирных домов.Это интересно!В перечень работ по благоустройству дворов входят ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн и устройство экопарковок (в случае потребности), ремонт имеющихся парковочных мест, устройство велосипедных дорожек и пр.В приоритетном порядке в перечень объектов благоустройства были включены дворовые территории многоквартирных домов, на первых этажах которых расположены объекты социальной инфраструктуры, проходы, проезды к социальным объектам.В пресс-службе Правительства Владимирской области сообщают, что работы начаты на 284 объектах в 44 муниципальных образованиях.Во Владимире, например, в данный момент проводится асфальтирование тротуаров и проездов в 78 дворах и 10 прилегающих территориях, создаются парковки.В Коврове, Гусь-Хрустальном, Александрове, Кольчугино асфальтируют дворовые проезды, устраивают парковочные места, устанавливают урны и скамейки для отдыха, обеспечивают освещение на 73 дворовых и 65 прилегающих территориях.В 18 муниципальных образованиях ремонт 71 дворовой и прилегающей территории уже завершён.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области