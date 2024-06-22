В ходе плановой проверки в Александровском районе обнаружено пренебрежение к требованиям о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону, была проведена плановая проверка в мае 2024 года сельскохозяйственного предприятия в Александровском районе. В список найденных нарушений вошло отсутствие внесённых данных в Федеральную государственную систему и информирования СМИ о работах по использованию пестицидов.Управление Россельхознадзора возбудило административное дело и направило предписание устранить нарушения. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.