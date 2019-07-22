Это здание бывшей городской думы в центре Владимира
Это здание бывшей городской думы в центре Владимира
Сити-менеджер города Владимира Андрей Шохин предложил перенести Дворец бракосочетаний, который находится прямо у Пекинки, в Дом дружбы на Соборной площади.
По его главы администрации, там проходит мало мероприятий, а формат дворца бракосочетаний на окраине города «не подходит в нынешней ситуации».
А губернатор Владимир Сипягин предлагал перенести Дворец бракосочетаний в парк 850-летия города Владимира. Подобную идею высказывала и бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова
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