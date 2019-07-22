После матча второго тура российской премьер-лиги между Ростовом и Спартаком (2:2) произошли столкновения сотрудников ОМОНа и болельщиков московского клуба. Экс-полузащитник красно-белых Андрей Тихонов прокомментировал действия правоохранительных органов.

После матча второго тура российской премьер-лиги между "Ростовом" и "Спартаком" (2:2) произошли столкновения сотрудников ОМОНа и болельщиков московского клуба. Экс-полузащитник "красно-белых" Андрей Тихонов прокомментировал действия правоохранительных органов."Это какое-то издевательство над людьми. Все-таки мы живем в другое время, и произошедшее в Ростове для меня просто нонсенс, – приводит слова Тихонова "Советский спорт". – Уж сейчас-то точно есть возможность находить компромисс и не доводить все до дубинок. Что такие случаи по-прежнему случаются – для меня просто дико".Помимо этого, Тихонов заявил, что лига обязана предпринять любые меры, чтобы подобное не повторилось: "когда несколько тысяч человек приезжает в другой город, очевидно, что невозможно сделать поведение фанатов идеальным для полиции. Но к людям все равно надо относиться как к людям", – подытожил Тихонов.Напомним, в активе "Ростова" и "Спартак" по четыре очка, в следующем туре москвичи 27 июля на выезде сыграют с "Тамбовом", а подопечные Валерия Карпина на следующий день встретятся с "Арсеналом".