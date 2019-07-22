Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. Она посвятила его теме о женской дружбе.

Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. Она посвятила его теме о женской дружбе.На снимке звезда позирует в компании двух своих близких подруг – Анны и Екатерины. Телеведущая рассказала, что раньше слишком сильно идеализировала понятие дружбы.Для нее было важно, чтобы в каждом близком человеке был собран весь необходимый набор качеств – чтобы и в жилетку поплакаться, и потусить-посмеяться, чтобы всегда понимала и поддерживала советом, чтобы можно было по душам поговорить и посплетничать, чтобы вместе путешествовать и ходить на шоппинг, а в промежутках обсуждатьразные философские концепции. Кроме того, обязательно отрываться, строить бизнес, да еще и детей в один сад водить."Так я видела в идеале всех своих подруг!", – призналась Анфиса.Затем, благодаря опыту и приобретенной мудрости, актриса поняла, что так бывает лишь в романтических фильмах и у юных максималисток.По ее мнению, в реальной жизни дела обстоят совершенно иначе.Чехова считает, что каждая подруга имеет свою индивидуальность. Соответственно где-то вы можете с ней быть на одной волне, а в чем-то совершенно не подходить. У каждой есть масса достоинств, но есть и особенности, с которыми лучше не сталкиваться."С одной весело, с другой душевно, третья нуждается в твоем опыте, с четвертой вы можете строить совместный бизнес,и не рассориться из-за этого вусмерть, как с пятой, с которой вы идеально плясали в клубах и куролесили в караоке, но зачем-то решили вместе поработать", – рассуждает телезвезда.Анфиса предупреждает, что просто не надо ждать всего и сразу от одного человека. Надо всего лишь понять, какие ваши стороны хорошо сочетаются, и соприкасаться именно этими сторонами.