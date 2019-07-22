Анна Хилькевич выложила новую фотографию на своей странице в Instagram. Актриса сделала признание и поделилась самым сокровенным.

Анна Хилькевич выложила новую фотографию на своей странице в Instagram. Актриса сделала признание и поделилась самым сокровенным.На снимке звезда позирует вместе со своим супругом – бизнесменом Артуром Мартиросяном, более известным как Волков. "Ревность. Ууух...это слабое место. Было когда-то", – начала свой рассказ теледива.По словам Анны, еще в детстве ее учили, что доверять мужчинам нельзя. Также Хилькевич была уверена, что подруг близко к супругу подпускать нельзя, потому что везде обман и опасности. "И жить с такими мыслями и стереотипами непросто в отношениях, скажу я вам", – призналась актриса.Жена Волкова поведала, что такие установки доставляли множество неудобств и поводов для ссор. Она также отметила, что ей потребовалось целых 3 года здоровых отношений, чтобы она, наконец, расслабилась и начала доверять и разобралась в себе, в собственных мыслях и помыслах любимого."Но это была работа двоих, одного моего желания, конечно, было не достаточно. И, когда этот момент настал, я смогла начать дышать полной грудью. Я бы даже сказала, что мы оба начали это делать!", – заявила Хилькевич.В конце монолога звезда сериала "Универ. Новая Общага" решила разбавить такую серьезную тему капелькой юмора. "Хотя бывает, что после какого-нибудь неприятного сна я потом еще полдня дуюсь на мужа", – пошутила знаменитость.