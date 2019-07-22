В ночь на понедельник, 22 июля, бандформирования обстреляли из минометов западные окрестности провинциального центра Хама, расположенного в 220 километрах от Дамаска.

В ночь на понедельник, 22 июля, бандформирования обстреляли из минометов западные окрестности провинциального центра Хама, расположенного в 220 километрах от Дамаска. Такие данные сообщает правительственная телестанция "Аль-Ихбария". Как уточняется, разрывы снарядов в районе города Масъяф ошибочно приняли за авиационные удары.Ранее СМИ сообщили, что средства ПВО армии САР отражают ракетные удары по Масъяфу.13 апреля текущего года ВВС Израиля атаковали военные объекты, расположенные в окрестностях этого города, напоминает ТАСС. В том числе был нанесен удар по ракетному складу бойцов "Хезболлах", воюющих на стороне правительственных войск.