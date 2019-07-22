В Сети появилось редкое фото ныне покойной певицы Жанны Фриске. На снимке артистка запечатлена с большим животом.

В Сети появилось редкое фото ныне покойной певицы Жанны Фриске. На снимке артистка запечатлена с большим животом.В Instagram-аккаунте, посвященном сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платону, появилось новое фото. На снимке запечатлены Жанна и ее младшая сестра Наталья. Причем видно невооруженным глазом, что популярная исполнительница ждет ребенка. Говорят, снимок был сделан зимой в Майами, куда Жанна Фриске улетела незадолго до родов."Мне хочется гулять. Говорят, что у беременных отключается 30 процентов мозга. И я склонна этому верить, я будто превратилась в девочку, которая не хочет ничего решать, а хочет новое платье! Я наслаждаюсь каждым днем, потому что понимаю, это состояние первой беременности никогда не повторится. Так что о работе я не думаю совсем. Под настроение бывает пританцовываю и подпеваю, и мне подвывает моя собака. Но на сцену меня не тянет", – говорила в интервью Жанна Фриске.Певица умудрилась скрывать свое интересное положение практически до конца срока. Артистка вначале надевала свободную одежду, призванную спрятать изменения в фигуре, потом перестала выходить в свет и участвовать в концертах, а затем и вовсе покинула страну.Фотография певицы вызвала бурную реакцию среди подписчиков. Поклонники пришли в восторг от вида , очевидно счастливой и наслаждающейся долгожданной беременностью, а также с грустью пожелали ей мира и покоя. Отметим, что сейчас шестилетнего сына Фриске воспитывает ее несостоявшийся муж, телеведущий .