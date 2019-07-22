Певец поделился откровенным снимком в своем Instagram-аккаунте. Прохор Шаляпин довольно необычно поздравил
свою экс-супруга Ларису Копенкину с днем рождения.
Певец поделился откровенным снимком в своем Instagram-аккаунте. Прохор Шаляпин довольно необычно поздравил
свою экс-супруга Ларису Копенкину с днем рождения.
На фото обнаженные артист и пожилая бизнесвумен
сидят в ванной с пышной пеной. Когда именно был сделан кадр – не уточняется.
Прохор Шаляпин обратился к бывшей жене с
теплыми словами. "Сегодня у моей дорогой Ларочки день варенья! Лариса по факту оказалась
моложе многих моих ровесниц – своей энергетикой, харизмой, жизнерадостностью и
невероятным обаянием ей все проигрывают, несмотря на глупые цифры в паспорте!"
– написал музыкант. Он поздравил экс-избранницу с праздником. "Радуй нас своей
неуемной, светлой энергетикой еще долгие десятилетия! Пусть огонь в твоих
глазах не гаснет еще 100 лет!" – высказался певец.
Отметим, многие пользователи соцсети осудили Прохора Шаляпина за публикацию
столько откровенного снимка в связи с тем, что он находится в отношениях с
пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. "Действительно,
бабник и гулена. Прославился своими разборками с женщинами. Угомонись, Прохор,
пора создавать свою семью. А не вспоминать своих бывших", "Думаю, для вашей
нынешней девушки будет неприятно такое поздравление бывшей", – раскритиковали знаменитость
фолловеры.
Напомним, полтора года был женат
на Ларисе Копенкиной, которая старше него на 22 года. Между молодым
человеком и пожилой дамой в первый же день знакомства завязался роман. В
настоящее время встречается с экс-супругой актера Армена
Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.