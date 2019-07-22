Певец поделился откровенным снимком в своем Instagram-аккаунте. Прохор Шаляпин довольно необычно поздравил свою экс-супруга Ларису Копенкину с днем рождения.

Певец поделился откровенным снимком в своем Instagram-аккаунте. Прохор Шаляпин довольно необычно поздравилсвою экс-супруга Ларису Копенкину с днем рождения.На фото обнаженные артист и пожилая бизнесвуменсидят в ванной с пышной пеной. Когда именно был сделан кадр – не уточняется.Прохор Шаляпин обратился к бывшей жене степлыми словами. "Сегодня у моей дорогой Ларочки день варенья! Лариса по факту оказаласьмоложе многих моих ровесниц – своей энергетикой, харизмой, жизнерадостностью иневероятным обаянием ей все проигрывают, несмотря на глупые цифры в паспорте!"– написал музыкант. Он поздравил экс-избранницу с праздником. "Радуй нас своейнеуемной, светлой энергетикой еще долгие десятилетия! Пусть огонь в твоихглазах не гаснет еще 100 лет!" – высказался певец.Отметим, многие пользователи соцсети осудили Прохора Шаляпина за публикациюстолько откровенного снимка в связи с тем, что он находится в отношениях спианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. "Действительно,бабник и гулена. Прославился своими разборками с женщинами. Угомонись, Прохор,пора создавать свою семью. А не вспоминать своих бывших", "Думаю, для вашейнынешней девушки будет неприятно такое поздравление бывшей", – раскритиковали знаменитостьфолловеры.Напомним, полтора года был женатна Ларисе Копенкиной, которая старше него на 22 года. Между молодымчеловеком и пожилой дамой в первый же день знакомства завязался роман. Внастоящее время встречается с экс-супругой актера АрменаДжигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.