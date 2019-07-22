Депутат Верховной рады Украины от Батькивщины и настолько близкий соратник Юлии Тимошенко, что взялся говорить от лица всей партии, Иван Крулько высказался об отношении политической силы к выполнению Минских соглашений. План, по которому должен пройти мирный процесс, он назвал маразмом.

Депутат Верховной рады Украины от "Батькивщины" и настолько близкий соратник Юлии Тимошенко, что взялся говорить от лица всей партии, Иван Крулько высказался об отношении политической силы к выполнению Минских соглашений. План, по которому должен пройти мирный процесс, он назвал маразмом.Для прорвавшихся к власти после государственного переворота на Украине политиков упражнения в демагогии стали одной из самых необходимых процедур, шутили эксперты. Наглядный пример как с уверенным видом опровергать самого себя продемонстрировал член "Батькивщины" Иван Крулько.Начал он, традиционно, с вольного цитирования тезиса "Война – это мир" из антиутопии Джорджа Оруэлла "1984". "Мир путем капитуляции – это не мир, это ещё большее продолжение войны и дальнейшая сдача украинской независимости и территориальной целостности", – заявил парламентарий в эфире телеканала ZIK.Он подчеркнул, что партия "Батькивщина", лидер которой Юлии Тимошенко в приватном телефонном разговоре признавалась в желании истребить население Донбасса ядерными ударами, всегда выступала за мирное решение конфликта на востоке Украины. Однако, подчеркнул он, выполнение Минских соглашений станет для Киева капитуляцией перед Москвой, за которой последуют ужасные последствия.Иван Крулько решил обратиться к опыту истории и заявил, что каждый раз, когда Украина капитулировала перед Россией в XX веке, за этим следовали массовые казни и голодоморы, передает "Политнавигатор". Даже ведущий с украинского канала понял, что его собеседника понесло не в ту степь и попросил его избегать популизма.Депутат привычно взорвался и попытался обвинить журналиста в недостаточно сильном почтении к жертвам голодомора. Тот, однако, был неприступен и вынудил собеседника дать четкий ответ – выступает партия "Батькивщина" за Минские соглашения или против."Мы считаем, что эти Минские соглашения – чистой воды маразм, который не работает, и очевидно, что эти соглашения никогда не приведут к решению войны на Донбассе", – подчеркнул Иван Крулько. При этом соответствующие договоренности были достигнуты еще при Петре Порошенко и тогда вопросов об их выполнении в обществе не возникало. В целом, некоторые слушатели заметили, что депутат противоречит сам себе, когда выступает за мирное решение конфликта в Донбассе, однако настроен резко против Минских соглашений.