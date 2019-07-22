Семья Дага Нельсона осталась без улова, но вряд ли кто из его юных сыновей посетует на то, что морская рыбалка выдалась скучной, поскольку впредь так близко встретить большую белую акулу им вряд ли доведется.

Семья Дага Нельсона осталась без улова, но вряд ли кто из его юных сыновей посетует на то, что морская рыбалка выдалась скучной, поскольку впредь так близко встретить большую белую акулу им вряд ли доведется, сообщает WPTV. Знакомство с находящимся на грани исчезновения хищником сняли на видео.В минувшую субботу житель штата Массачусетс вместе с семьей отправился на арендованной лодке в залив Кейп-Код."Один из моих парней подцепил то, что казалось рыбой хорошего размера, поэтому я схватил свой телефон, чтобы сделать снимок", — рассказал сам Нельсон.Оценить размер клюнувшей рыбы рыбаки смогли только по голове, поскольку туловище проглотила преследовавшая попавшую на крючок рыбу большая белая акула. На кадрах видно, как супруга Дага помогает их сыну подтянуть леску к борту, но, когда окунь был уже в нескольких сантиметрах от поверхности воды, его перехватила акула. Появление столь массивного хищника произвело должный эффект — "зрители" бросились в стороны, опасаясь повторной атаки.Большие белые акулы каждое лето приплывают в залив Кейп-Нод с целью полакомиться тюленями, но в этом году их особенно много — только за неделю в конце июня сотрудники береговой охраны насчитали 12 крупных представителей семейства сельдевых акул. Популярные пляжи были закрыты, поскольку хищники заходили на мелководье.Первый за последние 80 лет случай смертельного нападения белой акулы на человека в штате Массачусетс был зафиксирован в сентябре 2018 года, и произошел он именно в заливе Кейп-Код.