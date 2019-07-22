Житель Башкортостана заявляет, что оболгал себя в эфире Первого канала. По словам Марата Хайруллина, на Пусть говорят он приехал под давлением.

Житель Башкортостана заявляет, что оболгал себя в эфиреПервого канала. По словам Марата Хайруллина, на "Пусть говорят" он приехал поддавлением.Супругу Марата Хайруллина подозревают в совершении кражи.Якобы Луиза Хайруллина, работая кассиром в банке, порциями вынесла 25 миллионоврублей, а после вместе с супругом и детьми подалась в бега.Правоохранительные органы нашли Луизу через 38 дней. Кассираарестовали.Сначала ее муж проходил по уголовному делу как свидетель, однакопосле появления в эфире Первого канала он был задержан. Суд избрал ему мерупресечения в виде домашнего ареста.Дело в том, что в студии программы "Пусть говорят" мужчина назвалсебя соучастником кражи. В эфире ток-шоу Марат признался, что с 2010 годастрадает от игровой зависимости. Из-за пагубного пристрастия он влез в долги,взял несколько кредитов. Хайруллин отметил, что именно он уговорил жену пойтина преступление. Теперь же Марат от своих слов отказывается."На эту передачу я приехал под давлением лиц, осуществляющихзащиту моей жены. Они ввели меня в заблуждение, и не объяснили мне правовыепоследствия этой передачи. Все, что я говорил, было с их слов", – отметил Хайруллин,а после заявил, что никаких претензий к Первому каналу он не имеет.Мать Марата – Рамзия Хайруллина – уверяет, что ее сын себяоговорил. Якобы ее наследник, никогда не страдал от игровой зависимости, егосемья всегда жила в достатке."Если бы он играл, не построил бы дом, не мог бы содержать семью.Они ни в чем не нуждались", – сказала женщина, появившись в сегодняшнем выпускеток-шоу .По мнению Рамзии, неграмотностью Марата в юридических вопросахвоспользовались злоумышленники. Виновником ложного признания она назвалаизвестного в Уфе бизнесмена Азамата Галина. Он, по словам женщины, первым предложилпомощь, оплатил адвокатов, а после вынудил ее наследника оговорить себя."Больше часа Марат сиделздесь без всякой бумажки, без всякой подсказки, очень четко, в деталях, иногдапо кругу, но рассказывал историю и отвечал на вопросы при этом. Сейчас в судечетко по бумажке, слово в слово говорит, что все это было неправда, и конкретноговорит, что его заставили", – усомнился я в заявлении Рамзии Хайруллиной ведущийпрограммы Дмитрий Борисов.