Житель Башкортостана заявляет, что оболгал себя в эфире
Первого канала. По словам Марата Хайруллина, на Пусть говорят он приехал под
давлением.
Житель Башкортостана заявляет, что оболгал себя в эфире
Первого канала. По словам Марата Хайруллина, на "Пусть говорят" он приехал под
давлением.
Супругу Марата Хайруллина подозревают в совершении кражи.
Якобы Луиза Хайруллина, работая кассиром в банке, порциями вынесла 25 миллионов
рублей, а после вместе с супругом и детьми подалась в бега.
Правоохранительные органы нашли Луизу через 38 дней. Кассира
арестовали.
Сначала ее муж проходил по уголовному делу как свидетель, однако
после появления в эфире Первого канала он был задержан. Суд избрал ему меру
пресечения в виде домашнего ареста.
Дело в том, что в студии программы "Пусть говорят" мужчина назвал
себя соучастником кражи. В эфире ток-шоу Марат признался, что с 2010 года
страдает от игровой зависимости. Из-за пагубного пристрастия он влез в долги,
взял несколько кредитов. Хайруллин отметил, что именно он уговорил жену пойти
на преступление. Теперь же Марат от своих слов отказывается.
"На эту передачу я приехал под давлением лиц, осуществляющих
защиту моей жены. Они ввели меня в заблуждение, и не объяснили мне правовые
последствия этой передачи. Все, что я говорил, было с их слов", – отметил Хайруллин,
а после заявил, что никаких претензий к Первому каналу он не имеет.
Мать Марата – Рамзия Хайруллина – уверяет, что ее сын себя
оговорил. Якобы ее наследник, никогда не страдал от игровой зависимости, его
семья всегда жила в достатке.
"Если бы он играл, не построил бы дом, не мог бы содержать семью.
Они ни в чем не нуждались", – сказала женщина, появившись в сегодняшнем выпуске
ток-шоу .
По мнению Рамзии, неграмотностью Марата в юридических вопросах
воспользовались злоумышленники. Виновником ложного признания она назвала
известного в Уфе бизнесмена Азамата Галина. Он, по словам женщины, первым предложил
помощь, оплатил адвокатов, а после вынудил ее наследника оговорить себя.
"Больше часа Марат сидел
здесь без всякой бумажки, без всякой подсказки, очень четко, в деталях, иногда
по кругу, но рассказывал историю и отвечал на вопросы при этом. Сейчас в суде
четко по бумажке, слово в слово говорит, что все это было неправда, и конкретно
говорит, что его заставили", – усомнился я в заявлении Рамзии Хайруллиной ведущий
программы Дмитрий Борисов.