За это ему может грозить до 5 лет лишения свободы

За это ему может грозить до 5 лет лишения свободыБраконьер из Мурома привлек внимание силовиков. УФСБ по Владимирской области сообщило, сотрудники ведомства выявили противоправную деятельность мужчины, связанную с незаконным оборотом и хранением взрывных устройств.Безработный мужчина хранил у себя по дома предметы, которые использовал в составе самодельных взрывных устройств для незаконного вылова рыбы.У муромлянина изъяли 5 электро- и капсюльдетонаторов с огнепроводными шнурами длиной по 10 сантиметров, около 1 метра указанного шнура, а также около 1 килограмма гранулированной аммиачной селитры.В отношении браконьера со взрывчаткой возбудили уголовное дело. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей.