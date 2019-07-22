Российская модель снялась в провокационной эротической фотосессии со всемирно известной манекенщицей Адрианой Лима. Откровенные снимки Ирина Шейк опубликовала на своей странице в Instagram.

Российская модель снялась в провокационнойэротической фотосессии со всемирно известной манекенщицей Адрианой Лима.Откровенные снимки Ирина Шейк опубликовала на своей страницев Instagram.На черно-белых снимках девушки позируютв БДСМ-масках с шипами. Модели в разных позах сидятв кабриолете. "Только мы", – подписала кадры Ирина Шейк.Также знаменитая уроженка Челябинскойобласти опубликовала и другие смелые фото в нижнем белье, где она позирует одна.Поклонники Ирины Шейк высоко оценили эротические снимки модели."Ирка – царица", "Это точноогонь!", "Ирина, ты лучшая!", "Ух ты!", "Горячо!", "Правильно, лучше с женщиной, чем с Куперкозлом", -высказались пользователи соцсети. Отметим, что что после расставания ссупругом, актером Брэдли Купером Ирина Шейк старается не скучать – она появляетсяна публике и выкладывает в свой микроблог смелые фото, показывая тем самым, чтоне собирается страдать по бывшему возлюбленному.Напомним, в Сети ходят слухи о том, чтопричиной разрыва отношенийи артиста стала соперница – Леди Гага. Сней Брэдли Купер снялся в фильме "Звезда родилась".Как писали "Дни.ру", Instagram Леди Гаги превратилсяво "всероссийский чат". Пользователи соцсети в комментариях атаковали певицу за то, что та якобы "увела" БрэдлиКупера у .