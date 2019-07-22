Российская модель снялась в провокационной
эротической фотосессии со всемирно известной манекенщицей Адрианой Лима.
Откровенные снимки Ирина Шейк опубликовала на своей странице
в Instagram.
Российская модель снялась в провокационной
эротической фотосессии со всемирно известной манекенщицей Адрианой Лима.
Откровенные снимки Ирина Шейк опубликовала на своей странице
в Instagram.
На черно-белых снимках девушки позируют
в БДСМ-масках с шипами. Модели в разных позах сидят
в кабриолете. "Только мы", – подписала кадры Ирина Шейк.
Также знаменитая уроженка Челябинской
области опубликовала и другие смелые фото в нижнем белье, где она позирует одна.
Поклонники Ирины Шейк высоко оценили эротические снимки модели.
"Ирка – царица", "Это точно
огонь!", "Ирина, ты лучшая!", "Ух ты!", "Горячо!", "Правильно, лучше с женщиной, чем с Куперкозлом", -
высказались пользователи соцсети. Отметим, что что после расставания с
супругом, актером Брэдли Купером Ирина Шейк старается не скучать – она появляется
на публике и выкладывает в свой микроблог смелые фото, показывая тем самым, что
не собирается страдать по бывшему возлюбленному.
Напомним, в Сети ходят слухи о том, что
причиной разрыва отношенийи артиста стала соперница – Леди Гага. С
ней Брэдли Купер снялся в фильме "Звезда родилась".
Как писали "Дни.ру", Instagram Леди Гаги превратился
во "всероссийский чат". Пользователи соцсети в комментариях атаковали певицу за то, что та якобы "увела" Брэдли
Купера у .