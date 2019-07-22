Киевский политолог-международник Андрей Видишенко в эфире украинского телеканала NewsOne рассказал о нежизнеспособности попыток построить Украину как некую антитезу России. Эксперт считает, что перед новым составом парламента страны будет стоять сразу несколько задач, в числе которых – изменить вектор отношений с Россией.

Киевский политолог-международник Андрей Видишенко в эфире украинского телеканала NewsOne рассказал о нежизнеспособности попыток построить Украину как некую антитезу России. Эксперт считает, что перед новым составом парламента страны будет стоять сразу несколько задач, в числе которых – изменить вектор отношений с Россией.По словам Андрея Видишенко, за 27 лет на Украине наблюдался процесс тотальной деиндустриализации, потери государством монополии на насилие, а также разгула преступности. Особенно усилились подобные деструктивные течения в последние пять лет.Все это продемонстрировало несостоятельность попыток построить независимое государство как некую антитезу своему восточному соседу. "Проект "Украина, как Антироссия" – нежизнеспособный проект государственного строительства", – подчеркнул политолог.Однако, по его словам, Украине не обязательно исчезать с политической карты мира. Есть надежда, что страна сумеет обновиться. "Будем надеяться, как все патриоты нашей страны, что созидательная парадигма возобладает, и что эти выборы будут способствовать созданию новой парадигмы развития Украины", – цитирует издание "Политнавигатор" Андрея Видишенко.Эксперт подчеркнул, что перед новым составом парламента страны, который определится по итогам досрочного голосования в Верховную раду, будет стоять сразу несколько глобальных целей. В первую очередь, речь идет о как можно более оперативной имплементации Минских соглашений и, в целом, о мирном урегулировании гражданского противостояние в Донбассе.Кроме того, депутатам предстоит восстановить в полном масштабе отношения Украины и России. Это касается как политического, так и экономического аспектов взаимодействия двух стран.