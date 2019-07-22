Глава Ростеха Сергей Чемезов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным поговорил о рекордных показателях Рособоронэкспорт. В июне глава государства сообщил, что валютная выручка от экспорта продукции военного назначения в 2018 году выросла на 45 процентов.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным поговорил о рекордных показателях "Рособоронэкспорта".По словам Чемезова, в 2018 году организация поставила за рубеж продукцию на рекордную сумму, которая является самой большой за всю история существования "Рособоронэкспорта" — 13,7 миллиарда долларов. Также глава "Ростеха" отметил, что твердый портфель заказов на военную технику достиг 55 миллиардов, сообщает телеканал "Россия 24".В июне Владимир Путин сообщил, что валютная выручка от экспорта продукции военного назначения в 2018 году выросла на 45 процентов. Глава государства также подчеркнул, что Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений.