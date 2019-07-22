Внеочередные выборы в Верховную раду Украины состоялись, заявила на брифинге в Киеве глава украинского Центризбиркома Татьяна Слипачук. По ее словам, ЦИК Украины не зафиксировал обстоятельств, способных поставить проведение выборов под сомнение.

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины состоялись, заявила на брифинге в Киеве глава украинского Центризбиркома Татьяна Слипачук. По ее словам, ЦИК Украины не зафиксировал обстоятельств, способных поставить проведение выборов под сомнение.По данным национального экзитпола, в украинский парламент нового созыва проходят пять партий, передает РИА Новости. Это партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" — она набирает 43,5 процента. На втором месте — партия "Оппозиционная платформа — За жизнь", у нее, по последним данным, 12,5 процента. Тройку лидеров замыкает партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко — 8,1 процента. Также в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1 процента) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6 процента).На участки в день голосования пришли более 14 с половиной миллионов украинцев, сообщил ранее телеканал "Россия 24". Это почти половина от общего числа избирателей. Итоговые данные по явке озвучили на брифинге в Центризбиркоме Украины. Активнее остальных голосовали Черниговская, Тернопольская и Волынская области, а меньше всего избирателей было на участках в Черновицкой, Закарпатской и Херсонской областях.Грубых нарушений на выборах в Верховную раду нет, заявили в ЦИК Украины. А вот по данным полиции, в день голосования заведено около 40 уголовных дел. Кроме того, правоохранители проверят информацию от наблюдателей, которые работали на участках.