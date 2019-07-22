На Украине подводят итоги выборов в Верховную Раду. Центризбирком уже обработал более 30 процентов протоколов.

На Украине подводят итоги выборов в Верховную Раду. Центризбирком уже обработал более 30 процентов протоколов. По последним данным, больше всего голосов набирает партия действующего президента. За "Слугу народа" проголосовали свыше 42 процентов избирателей. У "Оппозиционной платформы" — более 12 с половиной процентов голосов. При этом в Донецкой и Луганской областях эта партия лидирует, напоминает телеканал "Россия 24".У "Евросолидарности" и "Батькивщины" — примерно по восемь с половиной процентов. Пятипроцентный порог удалось также преодолеть партии "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. По партийным спискам избирается только половина депутатского корпуса парламента. Остальные идут по мажоритарным округам. В части из них лидируют или побеждают действующие депутаты, сообщает ЦИК.